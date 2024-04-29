Yapılan denetimlerde 43 araç sürücüsüne ceza yağdı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuzeykent Mahallesi'nde kurallara uymayan araçlara yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda yapılan trafik denetimlerde 123 araç ve sürücüsü denetlemeden geçti. Denetimler sonucunda yüksek sesle müzik yayını yapan, kamunun huzurunu bozacak seviyede ses çıkaran egzoza sahip, drift atan, sürücü belgesi olmadığı halde araç kullandığı belirlenen, kaskını takmadığı belirlenen, emniyet kemerini takmadığı belirlenen ve aykırı ışık donanımı taktığı belilenen toplam 43 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı.

Denetimler sonucunda 9 araç ise trafikten men edildi.