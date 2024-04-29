Yapılan denetimlerde 43 araç sürücüsüne ceza yağdı

Kaynak: İHA
Yapılan denetimlerde 43 araç sürücüsüne ceza yağdı
Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kusurlu bulunan 43 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 9 araç ise trafikten men edildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuzeykent Mahallesi'nde kurallara uymayan araçlara yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda yapılan trafik denetimlerde 123 araç ve sürücüsü denetlemeden geçti. Denetimler sonucunda yüksek sesle müzik yayını yapan, kamunun huzurunu bozacak seviyede ses çıkaran egzoza sahip, drift atan, sürücü belgesi olmadığı halde araç kullandığı belirlenen, kaskını takmadığı belirlenen, emniyet kemerini takmadığı belirlenen ve aykırı ışık donanımı taktığı belilenen toplam 43 araç sürücüsüne cezai işlem yapıldı.

Denetimler sonucunda 9 araç ise trafikten men edildi.

aw193246-01.jpg

aw193246-02.jpg

aw193246-03.jpg

aw193246-04.jpg

aw193246-05.jpg

Son Haberler
Yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldı Video
Yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldı
Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi Video
Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi
Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi Video
Medine'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor Spor
Hasan Arat düğmeye bastı. Beşiktaş'ta operasyon başlıyor
Medine'yi sel aldı Video
Medine'yi sel aldı
Yer yarıldı yerin içine girdi sözü Adana’da gerçek oldu Yerel Haberler
Yer yarıldı yerin içine girdi sözü Adana’da gerçek oldu
Şanlıurfa'da toz bulutu oluştu Video
Şanlıurfa'da toz bulutu oluştu