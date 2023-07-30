Yapılandırmadan yararlananlar dikkat. Borcunuzu ödemek için son gün yarın

Milyonları yakından ilgilendiren yapılandırma düzenlenmesinde başvuru süresi 3 Temmuz'da sona ermişti. Uzatılan başvuru süresinin ardından yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvuru yaptı. Borçlarını yapılandıran vatandaşların ödeme yapmaları için tanınan süre yarın doluyor.

Yapılandırmadan yararlananlar dikkat. Borcunuzu ödemek için son gün yarın

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

AZAMİ 48 AY TAKSİT

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.

Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda ödeme imkânı bulunuyor.

Anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden yatırılabiliyor.

EYT'LİLER DE YAPILANDIRMADAN YARARLANIYOR

SGK'ya topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olanlar, Bağ-Kur kapsamındakiler ve primini kendisi ödeyenler de yapılandırmadan yararlanabiliyor.

Böylece, EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamayanlar da yapılandırma kolaylığından yararlanıp emekliliğe hak kazanabilecek.

Yapılandırılan borçlarını peşin ödeyenin enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor. EYT'den yararlanmak isteyen isteğe bağlı sigortalıların yapılandırma başvurusunun yanmaması için ilk taksitini yatırması gerekiyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (2008'de çıkarılan 5510 sayılı) öncesinde SSK'lı olanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyordu.

Bu kanundan sonra sadece Bağ-Kur'lular isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. Buna göre 1 Mayıs 2003-30 Eylül 2008 arasında isteğe bağlı sigortalılığı sürenlerden 30 Eylül 2008'e kadar ödenebilir nitelikteki hizmet sürelerine ilişkin prim borçları yapılandırılabiliyor.

2008'den sonra isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini 12 ay içinde ödemesi gerekiyor. Bu süre içinde primin ödenmemesi durumunda süreler sigortalılığa sayılmıyor.

SGK'DA 141 MİLYARLIK YAPILANDIRMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 650 bin vatandaşın 140 milyar 922 milyon milyar liralık borcunu yapılandırmak için başvurduğunu açıkladı.

Bakan Işıkhan, bu kapsamda 8 milyar 20 milyon lira tahsilat gerçekleştiğini belirterek, "Borçlar aylık dönemlerde; 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödenebilecek" dedi.

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