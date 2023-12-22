Yapım şirketinden Kızıl Goncalar açıklaması. Dizi RTÜK'ün radarına girmişti

Özgü Namal ve Özcan Deniz’in başrollerini paylaştığı dizi, Fox Tv’de dizi severlele buluştu. Cemaat ile modern aile yaşamını ele alan dizi, ilk bölümünden sona hedef haline gelmişti.

ŞİKAYETLERİN KAYIT ALTINA ALINDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Bazı basın yayın organları, dindar insanların sahtekar ve bağnaz olarak tasvir edildiğini belirterek diziyi hedef göstermişti. Benzer bir açıklama da KADEM’den gelmişti. RTÜK bunun üzerine ‘şikayetlerin kayıt altına alındığını’ ve incelemenin başlatıldığını duyurmuştu.

‘HİÇBİR İNANÇ VE DEĞERİ KÖTÜLEMEK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR’

Diziye karşı yoğun eleştiriler sürerken, yapım şirketi Gold Film’den yapılan açıklamada. Dizinin gerçek kişi ve kurumlarla ilgisinin olmadığı belirtildi “Toplumun hiçbir kesimini hedef göstermek ya da hiçbir inanç ve değeri kötülemek gibi bir amacımız söz konusu değildir” dendi.

“Dizimiz bu toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesime bir ayna tutması için kurgulandı” ifadesinin yer aldığı açıklamanın devamında yapımın ‘kurgu bir hikaye olduğu’ hatırlatıldı.

Yapım şirketinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: