Yaprak Dökümü’nün Cevriye hanımıydı. Son hali ortaya çıktı

Ahmet'in annesi olarak ve Fikret'i istemeyen kaynana rolüyle dikkat çekti.

Son zamanlarda, sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme geldi ve hayranlarının ilgisini çekti.

"Yaprak Dökümü" dizisinin oyuncuları, sosyal medyada sıkça gündeme gelen konulardan biri olmaya devam ediyor.

Güler Ökten, bu dizideki unutulmaz performansıyla izleyicilerin gönlünde özel bir yer edindi.

Şimdi 82 yaşında olan Ökten, daha önce Kemal Sunal ile “Şaban Oğlu Şaban” filminde de rol almıştı.

Dizide, Ökten tarafından hayat verilen Cevriye karakteri, gelini Fikret'e zor anlar yaşatan sahneleriyle tanındı.

Güler Ökten'in en son hali, paylaştığı bir video ile hayranlarına ulaştı.

Videoda, “Merhaba, ben Güler Ökten. Beni özleyen herkese sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum, kucak dolusu sevgilerle...” diyerek duygularını ifade etti.