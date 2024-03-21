Sema Özcan'ın son halini görenler 'ne güzel yaşlanmış' dedi. 53 yıl sonra ortaya çıktı

Sema Özcan, bir zamanlar şöhretin doruklarında iken, her şeyi geride bırakarak yurtdışına taşınmıştı.

Uzun yıllar sonra, Yeşilçam'ın sevilen yüzü olarak anılan Sema Özcan'ın güncel durumu merak konusu oldu.

Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yerini alan ve Sevmek Zamanı, Cingöz Recai, Düşman Kardeşler ve Ağlayan Bir Ömür gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan Sema Özcan, uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam sürdürüyor.

Tam 53 yıl boyunca her türlü röportaj teklifini reddeden Sema Özcan, sonunda Milliyet Sanat ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Sevmek Zamanı filminin çekimleri hakkında konuşan Özcan, “Çekimler sırasında çok zorlandık, altı ay gibi uzun bir süre aldı. Çekimler sona erdiğinde Metin Erksan'la aramız açıktı” ifadelerini kullandı.

Oyunculuğu şöhretin zirvesindeyken bırakan ve evliliğinin ardından yurtdışına yerleşen Sema Özcan, Mehmet Sarper ile evlenmiş ve Fransa'ya taşınmıştı.

Kameralardan uzakta, sessiz bir hayat süren Sema Özcan, zamanın izlerine meydan okuyor. Sema Özcan'ın en son görüntüsünü görenler, onun yaşlanma sürecini “Ne kadar zarif”, “Çok asil” şeklinde yorumladılar.