Yaptığı açıklama sosyal medyada tepki çekti 'İlk buluşmada yanınızda çek taşıyın'

Sosyal medya kullanımının giderek artmasıyla, kullanıcılar farklı tarzlarda içerikler üreterek hesaplarında paylaşmaya başladılar. İlişki tavsiyesi veren bir kullanıcı ise yaptığı açıklamayla eleştiri oklarının hedefi oldu. Erkeklere ilk buluşmada ceplerinde ne kadar para taşımaları gerektiğini söyleyen kadın, söylediği sözlerle skandal yarattı.

"Buluştuğunuz kızın göğüs ölçüsüne göre ya da yaşadığınız şehre göre yanınıza almanız gereken para miktarı değişebilir" diyen kullanıcı, yaptığı bu açıklamadan dolayı tepki çekti. Sözlerine "Bence en garantisi siz yanınızda açık çek taşıyın. Kız bu, ne isteyeceği belli mi olur?" diye devam eden kadın, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.