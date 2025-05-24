Yaptığı drift pahalıya mal oldu! Ceza yağdı...

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Tarsus ilçesi sınırlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Gece saatlerinde 2 otomobille tesise gelen şahıslar, drift atarak hem kendi hem de başkalarının can güvenliğini tehlikeye attı.

İhbar üzerine harekete geçen Otoyol Trafik Jandarması güvenlik kamerası incelemesi sonucunda drift yapılan iki otomobil ile sürücülerini tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri tespit edilen sürücüler C.H. ve D.H.K.'yi kısa sürede yakaladı. Yakalanan sürücülere trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve drift yapmak suçundan toplam 99 bin 753 TL idari para cezası kesildi.