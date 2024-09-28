Yaptığı hareketle gönülleri fethetti ‘Evin içinden ağaç geçti’

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ağaca zarar vermek istemeden ev yapan bir kişinin evinin içinden ağaç geçmesi görenleri hayrete düşürdü.

Gökmenler Mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan İskender Bayram'a ait olduğu öğrenilen bahçe evi görenleri kendine hayran bıraktı. Ev yapmak isteyen ancak ağaçlara da zarar vermek istemeyen Bayram, 4 ağacın evin içinden geçtiği bir ev yaptı. Bu evi görenler dönüp bir daha bakıyor.

Bölgede doğa turu yapan İsmail Küçüközen ilk kez böyle bir eve şahit olduğunu ve ev sahibin doğaya, ağaca duyduğu saygıyı hayranlıkla izlediğini kaydederek, "Keşke herkes doğaya, ağaca böyle güzel sahip çıkabilse. 4 ağaca zarar vermeden hem bahçe evini yapmış hem de ağaçları korumuş. Helal olsun" diye konuştu.