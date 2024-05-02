Yaptığı makyajla kendini bambaşka birine çevirdi

Sosyal medyada paylaşılan yeni bir makyaj tekniği videosu, izleyenleri hayrete düşürdü. Makyaj tutkunu bir kadın, son videosunda kendini bambaşka birine dönüştürdü. Burnunu ve kulaklarını takma bir şekilde yüzüne yerleştiren kadın, şakaklarına yapıştırdığı bantla da yüzünün çekik bir görünüm kazanmasını sağladı. Bu yaratıcı ve sıra dışı makyaj tekniği, bir insanın sadece makyajla bile nasıl büyük bir değişime uğrayabileceğini gösterdi.

Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İzleyenler, kadının makyaj yeteneği karşısında şaşkınlık yaşadılar. Bu benzersiz ve yaratıcı makyaj tekniği, sosyal medyada hızla viral oldu ve kullanıcılar arasında büyük bir tartışma konusu haline geldi.