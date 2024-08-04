Yaptırmayan araç sürücüsüne 9 bin 943 TL ceza. Cezalar 81 ilde kesilmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, araç sahiplerine EGEDES konusunda önemli bir uyarı yapmıştı. Hava kirliliğini azaltmayı amaçlayan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulaması 81 ilde uygulanmaya başladı.

Yeni uygulama ile egzoz muayenesinden geçmemiş araçlar, trafik akışını bozmadan kolaylıkla belirlenebiliyor.

“1 MİLYON ARACA CEZA KESİLDİ”

Çevre Bakanlığı , egzoz muayenesini yaptırmayan araç sahiplerine kesilen cezalar hakkında bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Temiz hava ve sağlıklı bir çevre için EGEDES’i 81 ilde aktif halde uygulamaya başladık. EGEDES ile egzoz emisyon muayenesi yapılmayan araçları belirleyerek trafik kaynaklı hava kirliliğini önlemeye başladık. Bu kapsamda, egzoz emisyonu ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari ceza uyguladık. " denildi.

PLAKA TANIMI CİHAZI İLE DENETLENDİLER

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege, EGEDES projesinin hedefinin denetimlerin etkinliğini artırmak ve ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak olduğunu vurguladı. Hasan Ege, otomobillerin plaka tanıma cihazlarıyla sabit veya hareket halindeyken tespit edilerek egzoz emisyon ölçümü yapılmayan araçlara ceza kesildiğini aktardı.

Ege, 2024 için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara verilen cezanın 9 bin 943 lira olduğunu hatırlatarak son 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü olmadan trafiğe çıktığını belirlediklerini belirtti.

Hasan ge, otomobil sahiplerine egzoz muayenesi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak, "Araç sahiplerinden insan sağlığı için egzoz emisyon ölçümlerini düzenli şekilde yaptırmalarını istiyoruz. Herhangi bir ceza ile karşılaşmamak için ölçüm tarihlerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.