Yaptırmayan yanacak cezası 12 Bin TL. B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat

Yaptırmayan yanacak cezası 12 Bin TL. B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat
Kaynak: Kamu Son
B sınıfı ehliyet sahipleri, belirlenen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Sürücüler 15 TL ödemediği taktirde 12 Bin TL ceza kesilecek.
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Yaptırmayan yanacak cezası 12 Bin TL. B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat 1

B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir bilgilendirme yapıldı. Belirlenen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmaları gerekiyor. Eğer bu ödeme yapılmazsa, adlarına 12 bin TL ceza kesilecek.

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Yaptırmayan yanacak cezası 12 Bin TL. B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat 2

31 Aralık 2024 tarihi, ehliyetlerini değiştirmek isteyenler için son tarih olarak belirlendi. 2016 öncesi alınmış ehliyetlerin yenilenmesinin zorunlu hale getirildiği bilgisi verildi.

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Yaptırmayan yanacak cezası 12 Bin TL. B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat 3

Bu süre içinde ehliyetler yenilenmezse, trafikte eski tip ehliyetle yakalanan sürücülere ciddi miktarda para cezası kesilecektir.

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Yaptırmayan yanacak cezası 12 Bin TL. B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat 4

Bu işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler için 2025 yılında 12.978 TL’lik para cezası uygulanacak.

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Yaptırmayan yanacak cezası 12 Bin TL. B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat 5

Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:

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Yaptırmayan yanacak cezası 12 Bin TL. B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat 6

Kimlik kartı veya pasaport
Güncel biyometrik fotoğraf
Geçerli bir sağlık raporu
Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)
Mevcut ehliyet
Adli sicil kaydı

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Yaptırmayan yanacak cezası 12 Bin TL. B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat 7

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

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Yaptırmayan yanacak cezası 12 Bin TL. B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat 8

Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir.

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