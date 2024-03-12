Yaptırmayan yanacak cezası 12 Bin TL. B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat

B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir bilgilendirme yapıldı. Belirlenen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmaları gerekiyor. Eğer bu ödeme yapılmazsa, adlarına 12 bin TL ceza kesilecek.
31 Aralık 2024 tarihi, ehliyetlerini değiştirmek isteyenler için son tarih olarak belirlendi. 2016 öncesi alınmış ehliyetlerin yenilenmesinin zorunlu hale getirildiği bilgisi verildi.
Bu süre içinde ehliyetler yenilenmezse, trafikte eski tip ehliyetle yakalanan sürücülere ciddi miktarda para cezası kesilecektir.
Bu işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler için 2025 yılında 12.978 TL’lik para cezası uygulanacak.
Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:
Kimlik kartı veya pasaportGüncel biyometrik fotoğrafGeçerli bir sağlık raporuKan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)Mevcut ehliyetAdli sicil kaydı
Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)
Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir.