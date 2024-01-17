Yaralar çıbanlar böcek sokmaları gibi cilt sorunlarına birebir. İşte mucize ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Cemile Balcı
Yaralar çıbanlar böcek sokmaları gibi cilt sorunlarına birebir. İşte mucize ot
Yaralar çıbanlar böcek sokmaları gibi cilt sorunlarına birebir iyi gelen öksürük otu dikkatlerden kaçmadı.

Öksürük otu, kışın sık görülen nezle ve grip gibi hastalıklara karşı doğal bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor.

Doğal besinler, insanların hem hastalıklara karşı korunmasında hem de sağlıklı bir yaşam sürmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu besinler arasında öksürük otunun da faydaları vurgulanıyor.

Öksürük otu, ciltte oluşan yaralar, çıbanlar, böcek ısırıkları gibi problemlerde de iyileştirici bir etkiye sahip. Bu bitkiyi merhem şeklinde cilt üzerine uygulayabilirsiniz.

ÇIBAN NEDİR?

Çıban, kıl köklerinin stafilokok denilen bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon sonucu iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir deri rahatsızlığıdır. Kıl kökleri yağlı bir yapıya sahip olduğu için iltihap çok hızlı yayılır. İnsan derisi, bakteri, virüs ve mantar gibi mikroplara karşı bir bariyer görevi görse de deride bir yaralanma olduğunda mikroplar bu zayıf noktalardan vücuda girer. Çıbanın sebebi olan stafilokok bakterileri de genellikle kıl kökleri yoluyla vücuda bulaşır. Çok kısa bir sürede kıl kökü çevresinde birkaç cm çapında kırmızı, sert ve ağrılı bir şişlik meydana gelir. Çıbanın içi bakteri, kan ve ölü hücrelerden oluşan bir sıvı ile doludur.

ÖKSÜRÜK OTUNU NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Öksürük otunun kuru yaprak ve çiçeklerini 1-2 tatlı kaşığı ölçüsünde alın ve 1 bardak kaynayan suya atın. 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin ve süzün. Bu çayı günde 3 defa, sıcakken içebilirsiniz.

Evinizde balgam atıcı bir öksürük çayı hazırlamak isterseniz, öksürük otu, sığırkuyruğu ve dar yapraklı sinirli otu bitkilerini eşit oranda karıştırın. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı alıp 1 bardak kaynar suya ilave edin. 4-5 dakika demlenmeye bırakın ve süzün. Bu çayı günde 3 defa, içine bal katarak, yudum yudum içiniz.

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