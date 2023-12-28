Yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı

Doğa Koruma Milli Parklar Datça şefliğinin sorumluluk alanında bulunan Sındı Mahallesi Zeytincik Mevkiinde arka bacaklarından yaralanmış halde bulunan tilki, şeflik personellerinin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden alınarak tedavisi için Veteriner hekime nakli yapılarak bakım altına alındı.

Yaralı tilkinin çekilen filminde arka ayaklarından yaralı olduğu tespit edildi. Denetim altında tutulan tikinin durumunun stabil hale getirilerek izlendiği duyuruldu.

Datça DKMP Şefliği, bu süreçte yardımcı olan tüm gönüllü hayvan severlere teşekkür etti.