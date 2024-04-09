Yaralı karaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı İbrikli köyü yakınlarında yaralı halde bulunan bir karaca, tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salındı. Yabani hayvanlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra yol kenarında bitkin bir halde bulunan karaca, vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, yaralı hayvanı Doğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Veteriner hekim tarafından yapılan tedavinin ardından karaca, özel bir kafeste ormanlık alana götürülerek doğaya bırakıldı.