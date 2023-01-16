Yaralı halde bulunan kedi kurtarıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kediye belediye ekipleri sahip çıktı.

82. Yıl Mahallesi civarında köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı tahmin edilen yaralı ve bitkin haldeki kedi, tedavi amacıyla belediye ekipleri tarafından veterinere götürüldü.

Veteriner Hekim Mehmet Resul Akbulut, ayaklarında ve gözünde yaralar bulunan kediye pansuman ve sıvı tedavisi uygulandığını, durumunun iyi olduğunu söyledi.



(Kaynak: İHA)