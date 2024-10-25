Yaralı puhu kuşu koruma altında

Kaynak: İHA
Yaralı puhu kuşu koruma altında

Çorum Sungurlu Yörüklü köyünde nesli tehlike altında olan bir puhu kuşu, yaralı ve bitkin bir halde bulundu. Yaralı Puhu kuşu tedaviye alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Yörüklü köyünde nesli tehlike altında olan bir puhu kuşu, yaralı ve bitkin bir halde bulundu.

Yörüklü Köyü Muhtarı Hacı Gökçetin, köyde bir kuşun uçamayacak kadar güçsüz durumda olduğunu fark etti. Yapılan ilk incelemede puhu kuşu olduğu anlaşılan hayvanın elektrik çarpması sonucu yaralandığı belirlendi. Durum, yetkililere bildirilerek kuşun koruma altına alınması sağlandı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu özel türün, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya geri kazandırılması amaçlanıyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşlara yaban hayatını koruma ve yaralı hayvanlar konusunda duyarlı olma çağrısında bulundu.

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