Yaralı şahin jandarma ekiplerince kurtarıldı

Yaşasın iyi insanlar!

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı şahin, doğa koruma uzmanlarına teslim edildi.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kemer Jandarma Karakolu tarafından yapılan devriye gezisi sırasında yaralı bir şahin keşfedildi.

Ekipler, ilk değerlendirmelerini yaptıktan sonra, kuşun tedavi ve bakımı için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Şahinin iyileştikten sonra doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.