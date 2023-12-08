Yaralı taşıyan ambulansa otobüs çarptı

Mersin’in Silifke ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa arkadan çarpan otobüs devrilerek yan yattı.

KAYNAK: İHA
Yaralı taşıyan ambulansa otobüs çarptı

Edinilen bilgiye göre, D-400 Karayolu Silifke’den Aydıncık ilçesi istikametine giden 33 EBS 96 plakalı yaralı taşıyan ambulansa, Akdere Mahallesi sınırlarında, E.C yönetimindeki 50 ACD 445 plakalı otobüs arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile otobüs yan yatarken, otobüs sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

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Haber verilmesi üzerine kazanın olduğu bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansta bulunan yaralı ve kazada yaralananlar Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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