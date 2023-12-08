Yararları saymakla bitmeyen vitamin

B12 vitamini içeren pek çok besin vardır. Fakat bu besinlerden hangisinin size uygun olduğunu bilip ona göre tüketmeniz gerekmektedir. Kolesterol ya da şeker hastalığı olan kişilerin rahatsızlıklarına uygun olan besinleri tespit edip o şekilde tüketmesi gerekir. B12 Vitamini enerji verir, beyin için faydalıdır, kanseri önlemeye yardımcıdır ve de kolesterolü ve kan basıncını düşürücü özelliği vardır bu nedenle B12 vitamini alımına dikkat edilmelidir.

- Kabuklu Deniz Canlıları: Midye ve istiridye gibi deniz canlılarını her insan yemeyi sevmez fakat B12 açısından önemli kaynaklardır. İstiridye günlük B12 vitaminin 4 katını, midye de 3 katını içermektedir. Midye ve istiridye de yüksek kolesterol içerdiği için dikkatli tüketilmesi gerekmektedir.

- Soya Sütü: Günlük B12 ihtiyacının %50’sini karşılayabilir.

- Süt- Peynir: Süt günlük B12 vitaminin yaklaşık olarak %18’ini, beyaz peynirde %25’ini karşılayabilmektedir.

- Yumurta: Tavuk yumurtasından ziyade kaz ve ördek yumurtalarında daha yüksek oranda B12 vitamini bulunmaktadır.

- Balık: Balık genelde omega 3 içermesi ile tanınmış bir besin olsa da içerisinde B12 vitamini pek azımsancak bir miktar değildir. Örneğin, somon balığı günlük B12 vitaminin yaklaşık olarak 3 katını, ton balığı ise yaklaşık olarak 2 katını karşılar. Orkinos ve sardalya gibi balık türleri de B12 vitamini içerir.

- Ciğer: Kuzu ciğeri B12 vitaminini en fazla içeren bir besindir. 100 gram kuzu ciğeri tüketen kişi günlük B12 vitaminin yaklaşık 13 katını karşılar.Bununla birlikte kaz ciğeri ve tavuk ciğerinde de B12 vitamini bulunur. Yalnız ciğer kolesterol oranı yüksek bir besindir bu nedenle kolesterol rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli bir şekilde tüketmesi gerekmektedir.



