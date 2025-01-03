Yarasaların az enerjiyle uzun mesafe uçmalarının gizemi çözüldü

Yarasalar, uzun mesafe göçlerinde bilinen en büyük yolculuk yapan hayvanlar arasında yer almasa da, son araştırmalar bu küçük memelilerin de göç yollarında eşsiz bir strateji geliştirdiğini ortaya koydu. Max Planck Hayvan Davranışı Enstitüsü’nün yaptığı yeni bir çalışmaya göre, yarasalar, göç ettikleri Avrupa kıtasında fırtına cephelerinin sıcak rüzgarlarını kullanarak uçuyorlar. Bu strateji, daha az enerji harcayarak daha uzun mesafeleri kat etmelerini sağlıyor.

Yarasalar hakkında 25 ilginç gerçek

Araştırmada, 71 adet yaygın gece yarasası üzerinde yapılan inceleme, bu memelilerin göç yollarının daha önce hiç düşünülmeyen bir şekilde daha dağılmış olduğunu gösterdi. Yarasaların, ilkbahar göçlerini kuzeye doğru yaparken, yoğun bir şekilde duraklamalarla ilerledikleri ve bazen 400 kilometreye kadar yol alabilecekleri belirlendi. Bu bulgular, göç etmeleri için belirli bir güzergah izledikleri sanılan yarasaların, aslında çok daha geniş alanlara yayıldıkları gerçeğini ortaya koydu. Ayrıca, yarasaların havadaki sıcak değişimlerden faydalandığı tespit edildi.