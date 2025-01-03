Yarasaların az enerjiyle uzun mesafe uçmalarının gizemi çözüldü

Kaynak: Haber Merkezi
Yarasaların az enerjiyle uzun mesafe uçmalarının gizemi çözüldü

Yeni yapılan bir araştırma, Avrupa'da göç eden yarasaların nasıl daha az enerji harcayarak uzun mesafeleri kat ettiklerini ortaya koydu.

Yarasalar, uzun mesafe göçlerinde bilinen en büyük yolculuk yapan hayvanlar arasında yer almasa da, son araştırmalar bu küçük memelilerin de göç yollarında eşsiz bir strateji geliştirdiğini ortaya koydu. Max Planck Hayvan Davranışı Enstitüsü’nün yaptığı yeni bir çalışmaya göre, yarasalar, göç ettikleri Avrupa kıtasında fırtına cephelerinin sıcak rüzgarlarını kullanarak uçuyorlar. Bu strateji, daha az enerji harcayarak daha uzun mesafeleri kat etmelerini sağlıyor.

Yarasalar hakkında 25 ilginç gerçekYarasalar hakkında 25 ilginç gerçek

Araştırmada, 71 adet yaygın gece yarasası üzerinde yapılan inceleme, bu memelilerin göç yollarının daha önce hiç düşünülmeyen bir şekilde daha dağılmış olduğunu gösterdi. Yarasaların, ilkbahar göçlerini kuzeye doğru yaparken, yoğun bir şekilde duraklamalarla ilerledikleri ve bazen 400 kilometreye kadar yol alabilecekleri belirlendi. Bu bulgular, göç etmeleri için belirli bir güzergah izledikleri sanılan yarasaların, aslında çok daha geniş alanlara yayıldıkları gerçeğini ortaya koydu. Ayrıca, yarasaların havadaki sıcak değişimlerden faydalandığı tespit edildi.

christopher-walti-november2020-3-edit.jpg

Son Haberler
Direksiyon sınavına büyük zam! Ehliyet sınavına gireceklere kara haber
Direksiyon sınavına büyük zam! Ehliyet sınavına gireceklere kara haber
Bursa'da ekmeğe zam!
Bursa'da ekmeğe zam!
Alanyaspor Konyaspor'u 2 - 1'le geçti
Alanyaspor Konyaspor'u 2 - 1'le geçti
Mert kalede devleşti. Beşiktaş 1 puana razı oldu
Mert kalede devleşti. Beşiktaş 1 puana razı oldu
Silopi’de, gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi
Silopi’de, gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi