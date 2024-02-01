Yardım istediği polis memurunu tabancayla vurdu

Kaynak: İHA
Yardım istediği polis memurunu tabancayla vurdu
İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla KADES uygulaması üzerinden yardım isteyen ve emniyette ifade veren kadın, daha sonra evini kontrol etmesini istediği memurun beylik tabancasını aldı ve kapı girişinde polisi vurdu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 'Çok sayıda polis vuruldu' ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar edilen adrese giden ekipler, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.A.'nın tabancayla belinden vurulduğu görüldü.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.A., daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren şüphelinin ise evli ve 4 çocuk annesi B.K. olduğu tespit edildi.

B.K., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, B.K.'nin ilk eşinden 4 çocuğu olduğu ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddiasıyla ikinci eşine de boşanma davası açtığı öğrenildi.

Antidepresan ilaçlar kullandığı da öne sürülen B.K.'nin, cuma günü görülecek boşanma davası öncesinde eşinin evine geldiği iddiasıyla KADES uygulaması üzerinden yardım istediği belirtildi.

Adresine giden polislerce Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürülen B.K.'nin, ifadesinde eşinden şikayetçi olmadığı kaydedildi.

POLİSTEN ULAŞIM İÇİN YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre, emniyetteki işlemlerin ardından evine gidebilmek için polisten yardım istemesinin ardından B.K., polis otosuyla evine götürüldü.

B.K. araçtan indiği sırada, kendisini bırakan polis ekibinden daireyi kontrol etmesini istemesinin ardından polis memuru S.A., kendisine eşlik etti ve apartmanın 1'nci katında oturan B.K.'yi, dairesine kadar götürdü.

Bu esnada polis memuru S.A.’nın tabancasını alan B.K., ateş etti.

Beline isabet eden mermiyle yaralanan polis, can havli ile olay yerinden kaçmaya çalışırken,

B.K. ise hiçbir şey olmamış gibi kendi dairesine girdi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olay sonrası hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası polis memuru S.A.'nın tedavisinin sürdüğü ve yaşamsal tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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