Müge Anlı’dan alkışlanacak bir hareket daha geldi! Yardım kampanyası başlatmıştı

Türkiye 6 Şubat günü, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. 10 ilde büyük hasarlara neden olan depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Ülkenin dört bir yanından yardım kampanyaları düzenlenirken, Müge Anlı'dan bir destek daha geldi. Anlı, depremzedelere 280 adet tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

280 ADET TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI

Müge Anlı tarafından depremzedelere gönderilen 280 adet tekerlekli sandalye, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya teslim edildi.

Saygılı, "Her zaman yanımızda olan Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Kızılay olarak tüm bölgedeyiz ve vatandaşlarımızın yanındayız. Üç öğün sıcak yemekler dağıtılıyor. Türkiye'nin hamiyetperver milletine, iş insanlarına iş dünyasına teşekkür ediyorum. Onların kıymetli bağışlarıyla yaraları sarıyoruz, kaşıklara lokma sofralara katık oluyoruz Allah bir daha aziz milletimize böyle acılar yaşatmasın" açıklamasında bulundu.

''VAKİT YARDIM VAKTİ''

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye birlikte yaraları sarmaya çalışıyor.

Müge Anlı, geçtiğimiz gün canlı yayında başlattığı yardım kampanyasıyla depremzedelere destek olmaya devam ediyor. ''Vakit yardım vakti'' çağırısında bulunan Anlı'nın bağış kampanyası kapsamında toplamda 37 milyon TL bağış toplandı ve yardımlar hala devam ediyor.

