Yaren Leylek ‘baba’ oldu! Balıkçı Adem Amca ile dostluğu dünya basınına konu olmuştu

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Eskikarağaç, leylek göç yolunda önemli bir durak. 15 Mart’ta köye ulaşan Yaren, her yıl olduğu gibi Adem Yılmaz’ın kayığına konarak izleyenleri büyüledi.

Yaren ile Nazlı’nın buluşmasını, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medyada fotoğraflarla paylaştı. Adem Yılmaz, bu anlara göldeki kayığından tanıklık etti.

Yaren Leyleğin fotoğrafına Avrupa’dan ödül! Birinci oldu

Adem’in gölden tuttuğu balıklarla beslenen Yaren ve Nazlı’nın dört yumurtasından ilki 30 Nisan’da, ikincisi ise dün yumurtadan çıktı. Alper Tüydeş, sosyal medyada, “İlk iki yavrunun net görüntüleri! İki yavru daha yolda. Her şey yolunda giderse dört yavru büyüteceğiz” paylaşımını yaptı.

Eskikarağaç, her yıl binlerce leyleğin geçtiği göç rotasında yer alıyor ve yerleşik leyleklere ev sahipliği yapıyor. Adem ile Yaren’in hikayesi, 2019’da Karacabey Belediyesi’nin desteğiyle çekilen ve Prag Film Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödülünü kazanan filme konu oldu.

Bu eşsiz dostluk, köyde turizmi canlandırdı. Doğaseverler, Yaren ve Nazlı’yı görmek için Eskikarağaç’a akın ediyor. Karacabey Belediyesi, Yaren’in yuvasını 7/24 canlı izlemek için “www.yarenleylek.com” sitesini hizmete sundu, böylece Yaren dünya çapında takip ediliyor.

Filmin şarkılarını seslendiriyordu! Ünlü şarkıcı Aydilge, Yaren Leylek ve Adem amcaya misafir oldu

Yaren leylek geldi! Haberi alanlar köye akın etti

Gözler Adem Amca’nın kayığında! Yaren Leylek için endişeli bekleyiş