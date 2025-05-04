Yaren Leylek ‘baba’ oldu! Balıkçı Adem Amca ile dostluğu dünya basınına konu olmuştu

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Leylek Köyü’nde, balıkçı Adem Yılmaz (69) ile Yaren leyleğin 14 yıllık dostluğu, bu yıl da gönülleri fethetti. Yaren ve eşi Nazlı’nın iki yavrusu yumurtadan çıkarken, iki yavru daha bekleniyor.

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olan Eskikarağaç, leylek göç yolunda önemli bir durak. 15 Mart’ta köye ulaşan Yaren, her yıl olduğu gibi Adem Yılmaz’ın kayığına konarak izleyenleri büyüledi.

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Yaren ile Nazlı’nın buluşmasını, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medyada fotoğraflarla paylaştı. Adem Yılmaz, bu anlara göldeki kayığından tanıklık etti.

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Adem’in gölden tuttuğu balıklarla beslenen Yaren ve Nazlı’nın dört yumurtasından ilki 30 Nisan’da, ikincisi ise dün yumurtadan çıktı. Alper Tüydeş, sosyal medyada, “İlk iki yavrunun net görüntüleri! İki yavru daha yolda. Her şey yolunda giderse dört yavru büyüteceğiz” paylaşımını yaptı.

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Eskikarağaç, her yıl binlerce leyleğin geçtiği göç rotasında yer alıyor ve yerleşik leyleklere ev sahipliği yapıyor. Adem ile Yaren’in hikayesi, 2019’da Karacabey Belediyesi’nin desteğiyle çekilen ve Prag Film Ödülleri’nde “En İyi Belgesel” ödülünü kazanan filme konu oldu.

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Bu eşsiz dostluk, köyde turizmi canlandırdı. Doğaseverler, Yaren ve Nazlı’yı görmek için Eskikarağaç’a akın ediyor. Karacabey Belediyesi, Yaren’in yuvasını 7/24 canlı izlemek için “www.yarenleylek.com” sitesini hizmete sundu, böylece Yaren dünya çapında takip ediliyor.

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