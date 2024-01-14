Ay Yapım imzalı Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yargı’nın yeni bölümüne dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Yargı 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

YARGI 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başarılı performanslarıyla büyük beğeni toplayan Yargı Dizisi'nin 78. bölümü 14 Ocak Pazar günü yani bu akşam ekrana gelecek.

YARGI KONUSU NEDİR?

Dizide, dürüstlüğüyle tanınan savcı Ilgaz ile inandığı doğrular uğruna mücadele eden avukat Ceylin'in karşılaştığı korkunç bir cinayet vakası anlatılıyor. Ilgaz ve Ceylin, katilin peşine düşerken birlikte hareket etmek zorunda kalıyorlar. Bu süreçte, ikisi de hayatlarında geri dönüşü olmayan bir dönemeçle karşılaşıyor.

Dizinin kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak ve birçok başarılı oyuncu yer alıyor. Yargı, sürükleyici hikayesi ve etkileyici performanslarıyla izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.