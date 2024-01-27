Yargı 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Yargı 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Kanal D'nin Pazar dizisi Yargı’nın 80. bölüm fragmanı yayınlandı. 3. sezonuyla ekran yolculuğuna devam eden Yargı’nın yeni bölümleri merak konusu. Peki, Yargı 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisi uluslararası medyadan da ilgi görmeye devam ediyor. Ay Yapım imzalı Yargı’nın 80. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Yargı 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?

YARGI 80. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerindeki Yargı’nın 80. bölümü 27 Ocak Pazar günü yani bu akşam ekranlara gelecek.

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YARGI KONUSU NEDİR?

Dizide, dürüst savcı Ilgaz ve doğrular için mücadele eden avukat Ceylin, korkunç bir cinayet vakasını ele alırlar. Ilgaz ve Ceylin, katilin izini sürerken zorunlu bir işbirliğine girişirler ve bu süreçte hayatlarında geri dönüşü olmayan bir dönemeçle karşılaşırlar.

Başrollerde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yanı sıra, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı oyuncular da yer alıyor. "Yargı," sürükleyici hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Adaletin peşinden koşan bu iki cesur insanın yaşadığı zorlu süreç, izleyicilere gerilim dolu bir deneyim sunuyor.

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