Yargı camiasını derinden sarsacak bomba iddia: 11 üyeye 'emekli olun' talimatı

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarında Yargıtay ve Danıştay’a yeni üyeler seçilmişti. Üyeler seçilmesi sonrasında ise yargı camiasını sarsacak flaş iddia ortaya çıktı. T24 yazarı Tolga Şardan'ın aldığı bilgiye göre yargı yönetimi farklı dairelerde görev yapan 11 üye ile yüz yüze görüşerek “emekli olmaları” teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

8 YENİ ÜYE YARGITAY'A ATANMIŞTI

HSK tarafından Yargıtay ve Danıştay’a yeni üyeler seçilmişti. Yargıtay'a 8 Danıştay’a ise 3 yeni seçilen üyelerin isimleri ise resmi gazetede yayımlanmıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun atamasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Yargıtay üyesi oldu. Diğer atanan isimler ise şu şekilde oldu; Murat Boylu, Ferhat Kapıcı, Murat Çağlak, Osman Kiper, Murat Pala, Cengiz Doğan ve Ali Rıza San da yeni Yargıtay üyeleri oldu.

“AKÇELİ İŞ İDDİALARI: 11 ÜYENİN EMEKLİ OLMALARI İSTENDİ”

Atamalar, gündeme damga vurmuştu. T24 yazarı Tolga Şardan atamalar sonrasında yargı yönetiminde aldığı kulis bilgisini köşe yazısında paylaştı. Şardan, farklı dairelerde görev yapan 11 üye ile yüz yüze görüşülerek “emekli olmaları” istendiğini aktardı.

Emeklilikleri talep edilen üyelerin ortak yönleri ise haklarındaki akçeli iş iddiaları olduğu Şardan, tarafından belirtildi. Şardan, “Teklifin arkasındaki sebep ise, söz konusu üyelere yönelik sürecin haklarında soruşturma açılmasına dönüşmemesini sağlamak. Böylece kurumun yıpranmasının önüne geçmek istiyor Yargıtay yönetimi.” dedi.