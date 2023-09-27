Yargı dizisinden büyük başarı. Emmy Ödülleri'nde yarışacak

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, uluslararası başarısına yenisini ekleyerek 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday oldu.

Yargı dizisinden büyük başarı. Emmy Ödülleri'nde yarışacak

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Zenyo Eracar ve Uğur Aslan'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi başarısıyla ülke sınırını açtı. Dünya çapında geniş yankı uyandıran dizi, Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday oldu.

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YARIŞACAK 4 DİZİDEN BİRİ

Pazar akşamı 3.sezonu yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday olan dizi oldu. Tüm dünyada heyecanla takip edilen 'Yargı' 'En İyi Telenovela' dalında tüm dünyadan yarışacak 4 diziden biri oldu.

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"İZLEYİCİLERİMİZE TEŞEKKÜRLER, TÜM EKİBE TEBRİKLER"

Yargı dizisinin Instagram hesabından yapılan teşekkür paylaşımında ise "Dizimiz, tüm dünyadan dört projenin seçildiği Telenovela kategorisinde En İyi Dizi adayı oldu! İzleyicilerimize teşekkürler ve tüm ekibe tebrikler" ifadelerine yer verildi.

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