'Yargı' dizisine flaş transfer! Dizinin yeni kötü adamı olacak

Yargı dizisine bomba isin dahil oluyor. Usta aktör Arif Pişkin, fenonen dizinin kadrosuna iş insanı Kadir Adarlı rolüyle dahil oluyor. 68. bölümde ekibe katılan Arif Pişkin’in dizinin yeni kötü adamı olacağı konuşuluyor.

'Yargı' dizisine flaş transfer! Dizinin yeni kötü adamı olacak

“Yargı” dizisi üçüncü sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Sema Ergenekon’un muhteşem kalemi, Ali Bilgin’in başarılı rejisi ve oyuncuların güçlü performansları birleşince ortaya her hafta seyir zevki güçlü bölümler çıkıyor.

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“Yargı”nın dün akşam ekrana gelen bölümü Total’de ise 5,61 reyting, AB’de 6,17 reyting ve ABC1’de 6,68 reytingle birinci sırada yer aldı. Seyirciyi ters köşe sahnelerle bilmece çözmeye yönelten dizide Ilgaz ve Ceylin’in kızları Mercan’ın aranma süreci her hafta tansiyonu iyice yükseltiyor. Bu arada diziye yeni bir de kötü adam geliyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta aktör Arif Pişkin, fenomen dizinin kadrosuna iş insanı Kadir Adarlı rolüyle dahil oluyor. 68. bölümde ekibe katılan Arif Pişkin’in dizinin yeni kötü adamı olacağı konuşuluyor.

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