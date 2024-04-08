Yargı dizisinin final tarihi belli oldu

Senaryosu, oyuncu kadrosu ve rejisiyle sürekli gündem olan dizi başta iki sezon sürecek şekilde planlanmış fakat reytinglerde çok yüksek sıralarda yer alınca üçüncü sezonu da çekilmişti.

Ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da etki yaratan Yargı, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi telenovela dizisi ödülünü de kazanmıştı.

Yapılan planlamalarda herhangi bir değişikliğe gidilmezse dizi, 95. Bölümü ile yayın macerasını noktalayacak. Ünlü dizinin “İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?” sözüyle başlayan yeni bölümü ise 14 Nisan’da ekrana gelecek.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizinin senaristi Sema Ergenekon, dizinin final yapmasının ardından yeni projeleri için harekete geçecek. Ergenekon’un dijitale bir dizi ve film yazmayı planladığı öğrenildi.