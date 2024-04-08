Yargı dizisinin final tarihi belli oldu

Kaynak: Birsen Altuntaş
Yargı dizisinin final tarihi belli oldu
Son zamanların en çok konuşulan ve ödül alan dizisi olan Yargı, alınan kararla sezon sonunda final yapıyor.

Senaryosu, oyuncu kadrosu ve rejisiyle sürekli gündem olan dizi başta iki sezon sürecek şekilde planlanmış fakat reytinglerde çok yüksek sıralarda yer alınca üçüncü sezonu da çekilmişti.

Ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da etki yaratan Yargı, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi telenovela dizisi ödülünü de kazanmıştı.

ekran-alintisi-001.jpg

Yapılan planlamalarda herhangi bir değişikliğe gidilmezse dizi, 95. Bölümü ile yayın macerasını noktalayacak. Ünlü dizinin “İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?” sözüyle başlayan yeni bölümü ise 14 Nisan’da ekrana gelecek.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizinin senaristi Sema Ergenekon, dizinin final yapmasının ardından yeni projeleri için harekete geçecek. Ergenekon’un dijitale bir dizi ve film yazmayı planladığı öğrenildi.

274-125503-yargi-dizisinden-final-karari-yargi-dizisi-ne-zaman-bitecek-86-bolumde-neler-olacak-5-700x400.jpg

yargi-dizisi-bitiyor-mu-yargi-neden-final-17220509-9369-amp.jpg

829x469-yargi-yeni-bolum-yayinlanacak-mi-kanal-d-yargi-64-bolum-bu-aksam-var-mi-yargi-bitti-mi-final-mi-yapti-1684055752494.jpeg

Son Haberler
Niğde'de göçük altında kalan işçilerin kimlikleri belli oldu Gündem
Niğde'de göçük altında kalan işçilerin kimlikleri belli oldu
Dilek İmamoğlu Emine Erdoğan'la birlikte proje yapmak istediğini açıkladı Gündem
Dilek İmamoğlu Emine Erdoğan'la birlikte proje yapmak istediğini açıkladı
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 2 yılın yüksek seviyesine çıktı Dünya
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 2 yılın yüksek seviyesine çıktı
Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? SGK uzmanı hesapladı Ekonomi
Bayramda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak? SGK uzmanı hesapladı
Fatih Terim dayanamadı Spor
Fatih Terim dayanamadı
Çocukluk arkadaşı sonu oldu Gündem
Çocukluk arkadaşı sonu oldu
Nedim Şener aydınlanma çağına girdi, Cübbeli Ahmet kem küm edip konuşamadı Gündem
Nedim Şener aydınlanma çağına girdi, Cübbeli Ahmet kem küm edip konuşamadı