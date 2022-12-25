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Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırımın doğum gününü aşk dolu bir mesajla kutladı

Yargı'nın başarılı oyuncusu Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın 36. yaş gününü romantik bir mesajla kutladı. Deniz, Kaan Yıldırım'la olan fotoğrafını "Sevgilim. Ne güzel şey seninle olmak. Nice yaşlarımız olsun beraber" notuyla paylaştı

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 10:44
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Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın doğum günü için aşk dolu bir paylaşım yaptı.

Pınar Deniz sevgilisi Kaan Yıldırımın doğum gününü aşk dolu bir mesajla kutladı
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Basında sürekli ayrıldıklarına dair haberler çıkan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Pınar Deniz, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

"NE GÜZEL ŞEY SENİNLE OLMAK"

Aşklarını mutlu bir şekilde sürdürmeye devam eden çiftten Pınar Deniz, son paylaşımı ile dikkat çekti. Deniz, sevgilisi ile çekildikleri fotoğrafına, "Sevgilim! Ne güzel şey seninle olmak. Nice yaşlarımız olsun beraber" notunu ekledi.

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