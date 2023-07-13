Yargı dizisiyle ünlenmişti. Oyuncu Ece Yüksel çifte vatandaş oldu

'Yargı' dizisinde hayat verdiği 'İnci Erguvan' karakteriyle adından söz ettiren Ece Yüksel, çifte vatandaş olduğunu duyurdu. Genç oyuncu, Instagram'da vatandaşlık seremonisinden görüntüler paylaştı.

Yargı dizisiyle ünlenmişti. Oyuncu Ece Yüksel çifte vatandaş oldu

Yargı ve Aşk 101 dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında "Three Thousand Years Of Longing" gibi uluslararası yapımlarda rol alan oyuncu Ece Yüksel, çifte vatandaş oldu.

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SEREMONİDEN PAYLAŞIM YAPTI

Instagram hesabından vatandaşlık seremonisinden video paylaşan 25 yaşındaki oyuncu "Hollanda vatandaşı olma postumdur, artık bir çifte vatandaşım… Vatandaşlık seremonisi de mikrofonu kendine çevirip poz vermek için uygun bir ortamdır. Teşekkürler Hollanda" ifadelerini kullandı.

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Özel hayatını basından uzak yaşayan başarılı oyuncu, geçtiğimiz sene ağustos ayında çocukluk aşkı Martin Wevers ile nikah masasına oturdu.

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