'Yargı' Times Meydanı'nda

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Yargı'nın merakla beklenen üçüncü sezonu 24 Eylül'de başlıyor. Dizinin yeni sezon tanıtımı, Times Meydanı'ndaki dijital ekranda gösterildi.

'Yargı' Times Meydanı'nda

Ay Yapım imzalı 'Yargı' dizisi, 24 Eylül’de Kanal D ekranında üçüncü sezonuna başlayacak.

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YENİ SEZON TANITIMI TIMES MEYDANI'NDA

Geçtiğimiz sezonun finalinde Ilgaz ve Ceylin’in karşılaşmasıyla izleyiciler ekran başında gözyaşlarına boğulurken, yeni sezondan yayınlanan ilk tanıtımda ikilinin duygusal hesaplaşması hem ilk bölüme hem de sezona dair merakı yükseltti.

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KADROYA YENİ OYUNCULAR GELDİ

Her bölümü büyük heyecanla beklenen Yargı’nın 3’üncü sezonunda kadroya yeni isimler dahil oluyor. Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerden oluşan başarılı kadroya bu sezon Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel dahil oluyor.

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