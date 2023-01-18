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  • Yargı’nın 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Yargı’nın 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Kanal D ekranlarında Pazar günlerin yayınlanan Yargı dizisinin 51. Yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Yargı’nın 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 13:25
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Yargı’nın 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Yargı’nın 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?
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Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisi 2 haftalık aradan sonra geçtiğiiz hafta 50. Bölümü ekranlara gelmişti. Dizi izleyicisi Yargı’nın 51. bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Yargı’nın 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın yeni bölümü ne zaman?

Ay Yapım imzası taşıyan Yargı dizisi Kanal D ekranlarında Pazar akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisinin yeni bölümü 22 Ocak Pazar günü Kanal D’de yayınlanacak.

YARGININ 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

22 Ocak’ta 51. bölümü yayınlanacak Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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