Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor? Eşinin paylaşımı dikkat çekti

Yargı dizisinde hayat verdiği Ilgaz karakteriyle büyük beğeni toplayan Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer Haziran ayında Atina'da evlenmişti. Sosyal medyada Denizer'in hamile olduğu iddiası gündem oldu.

Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor? Eşinin paylaşımı dikkat çekti

Editör: Özlem KIRAL

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Yargı’da Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturdu. Bir süredir Burcu Denizer ile beraber olan ünlü isim Atina'da evlendi.

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Sade bir törenle evlenen ve nikah tarzları sosyal medyada beğeni toplayan ünlü çift ile ilgili sevindiren bir iddia gündeme geldi.

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2. Sayfa'nın haberine göre Burcu Denizer kendisine gelen bir notu paylaştı. Nottaki "Anne olmak sana çok yakışacak" sözleri dikkat çekti.

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