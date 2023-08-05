Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu baba mı oluyor? Eşinin paylaşımı dikkat çekti

Editör: Özlem KIRAL

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Yargı’da Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturdu. Bir süredir Burcu Denizer ile beraber olan ünlü isim Atina'da evlendi.

Sade bir törenle evlenen ve nikah tarzları sosyal medyada beğeni toplayan ünlü çift ile ilgili sevindiren bir iddia gündeme geldi.

2. Sayfa'nın haberine göre Burcu Denizer kendisine gelen bir notu paylaştı. Nottaki "Anne olmak sana çok yakışacak" sözleri dikkat çekti.

