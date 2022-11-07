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Yargıtay’dan emsal karar! Sürücü hız sınırını aştığı için kusurlu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kendisine yeşil ışık yanmasına rağmen hız sınırının üzerine seyreden ve kırmızı ışıkta geçen yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücünün tali kusurlu olduğuna hükmetti ve yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:25
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Yargıtay 12. Ceza Dairesi kırmızı ışıkta geçen yayaya çarpan sürücüyü hız sınırını aştığı için kusurlu buldu

Yargıtay’dan emsal karar! Sürücü hız sınırını aştığı için kusurlu
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Dairenin kararına göre, bir sürücü, idaresindeki kamyonet ile hız sınırının saatte 50 kilometre olduğu Yatağan Muğla yolunda, 80 kilometre hızla ilerlerken, ışık kontrollü yaya geçidinde kendisine yeşil ışık yandığı için hızını azaltmadı.

Bu sırada, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan yaya A.B'ye çarpan sürücü hakkında, yayanın hayatını kaybetmesi üzerine dava açıldı.

Sürücü, yolun hız sınırının saatte 50 kilometre olması, kaza tespit tutanağındaki tespitler ve adli tıp raporu doğrultusunda "taksirle öldürme" suçundan yargılandı.

Mahkeme, olayda, kendisine yeşil, yayaya kırmızı ışık yandığı gerekçesiyle sanık sürücüyü kusursuz buldu ve beraatine karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki beraat kararını bozdu.

KARARIN GEREKÇESİ

Dairenin bozma kararında, sürücünün, kendisine yeşil ışık yanmasına rağmen hız sınırı saatte 50 kilometre olan yolda yüksek süratte seyrettiği belirtildi.

Hızını olay mahali şartlarına uygun tutmadığı, yaşanan ölüm olayında "tali kusurlu" olduğu ifade edilen kararda, sanığın atılı suçtan cezalandırılması gerektiği kaydedildi.

Kararda, sanığın sevk ve idaresindeki araca ait fren izi, durma mesafesi nazara alındığında, meskun mahaldeki yolda, yaya geçidinde, kendisine yanan yeşil ışıkta, mahal şartlarının üzerinde bir hızla seyrettiği sırada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya etkili fren tedbirinde gecikerek hızının da etkisiyle çarptığı anlatıldı.

Kararda, bu nedenle, "tali kusurlu" olarak kazaya sebebiyet verdiğinin anlaşılması karşısında sanığın taksirle öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, delillerin hatalı değerlendirilmesi sonucu beraatine karar verilmesinin bozmayı gerektirdiği bildirildi.

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