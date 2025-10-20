Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın, hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği "hak ihlâli" kararına rağmen milletvekilliğinin düşürülmesi ve cezaevinde tutulması başta olmak üzere AYM'nin verdiği "hak ihlâli" kararlarının uygulanmadığına yönelik eleştiriler gündemdeki yerini korurken, yüksek yargıdan dikkati çeken bir açıklama geldi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, “Anayasa Mahkememiz bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının, hepimizin buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerekir. Çünkü kesinlikle şu cümleyi söylemek istiyorum; ihlâlin sonuçlarının giderilmesi de vatandaşımızın bir temel hakkıdır” dedi.

3. DAİRE AYM KARARINA UYMAMIŞTI

AYM'nin Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararı sonrası Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında ısrar ederek iki kez AYM kararını tanımamıştı.

Can Atalay

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi işbirliğinde yürütülen “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi” kapsamında daha önce İstanbul, Gaziantep, Bursa, Trabzon, Erzurum ve İzmir’de düzenlenen bölge toplantılarının yedincisi, Diyarbakır’da yapıldı. "Adli ve İdari Yargıda Bireysel Başvuru İhlâl Kararları ve İhlâlin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" konulu bölge toplantısına, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in yanı sıra çok sayıda hâkim ve savcı katıldı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, açılışta yaptığı konuşmada bireysel başvuru sonucu verilen ihlâl kararlarının gereğinin yerine getirilmesi ve ihlâlin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının, çok önemli bir husus olduğuna vurgu yaptı. Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın davası başta olmak üzere AYM'nin verdiği hak ihlâli kararlarının uygulanmadığına yönelik eleştiriler gündemdeyken Kerkez'in yaptığı açıklamalar dikkati çekti.

İhlâlin sonuçlarının ortadan kaldırılmasının, ihlâl kararının kendisinden daha önemli olduğunu söyleyen Kerkez, "Çünkü ihlalin sonuçlarının giderilmesi mümkün olmazsa ihlal kararının bir anlamda havada kalması ve uygulanmaması söz konusu olur. Anayasa Mahkememiz bireysel başvuru sonucu bir ihlâl kararı tespit ettiği zaman, ki bunu çok yakından görüyoruz, hissediyoruz, mahkememiz bu konuda çok özverili çalışıyor, çok emek sarf ediyor, çok özen gösteriyor” dedi.

"VATANDAŞLA EMPATİ YAPMALIYIZ"

Anayasa Mahkemesi bir ihlâl kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Kerkez, şunları söyledi:

"Çünkü kesinlikle şu cümleyi söylemek istiyorum; İhlâlin sonuçlarının giderilmesi de vatandaşımızın bir temel hakkıdır. Ve ihlâl kararı giderilmeyen vatandaşımızın da temel hakkı yeniden ihlâl edilmiş olur ve bu tekrar bir bireysel başvuruya söz konusu olur aslında.

Bu nedenle ihlâl, bugün ve yarın özellikle ihlâl kararlarının sonuçlarının giderilmesi konusunda çok dikkat kesilmenizi istirham ediyorum ben sizlerden. Hatta bu konunun gerek Anayasa Mahkememizin ihlâl kararları gerek AİHM'in kararları hakkında da hâkim yardımcılığı diyelim artık hakim yardımcılığı getirildi, bu bölümde de akademide çok önemli dersler verilmesi ve hâkim savcılar arasında mesleki eğitimler düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyim.

Bu toplu toplantılar da şu anda görev yapan meslektaşlarımız için de çok büyük farkındalık oluşturacaktır. Burada en önemli hususlardan biri de bana göre empatidir. Biz hakkı ihlâl edilen veya hakkının ihlâl edildiğini iddia eden, söyleyen, bunun için sızlanan vatandaşımızın yerine kendimizi koymayı bilmemiz lazım. Biz aynı durum ile karşılaşırsak, ne yapılmasını istiyorsak onu yapmamız lazım.

Umarım ki Anayasa Mahkememiz, hak ihlâli nedeniyle baktığı bireysel başvuru dosyalarında inşallah bir gün işsiz kalır. Yani inşallah ülkemizde bireysel başvuruya konu olacak hak ihlâli hiçbir zaman olmasın."