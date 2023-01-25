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Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçlamasıyla Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkındaki mahkumiyet kararları ile sanıkların şirket hisselerinin müsadere edilmesi kararlarını onadı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 09:15
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Yargıtay Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den verilen mahkumiyetleri onadı

Yargıtay'dan Boydak Holding kararı. FETÖ'den verilen cezalar onandı
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, “Boydak Holding” hakkında kararını verdi. Daire, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12 Temmuz 2018'deki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 7 yıl 6'şar ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan verilen 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a da yine aynı suçtan verilen 10 yıl hapis cezalarının onanması kararlaştırıldı.

Dairenin kararında, sanıklar hakkındaki yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği ve sanıkların eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiği bildirildi.

Daire, iyi niyetli üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 35 şirkete ilişkin sanıklara ait olan hisselerin müsaderesine karar verilmesi kararını da onadı.

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