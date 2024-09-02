Yargıtay Savcısı’na saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Dün akşam Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracıyla otoparktan çıkan Yargıtay Savcısı İşçimen o sırada kornaya basan bir sürücüyü uyarınca tartışma çıktı. Aracından inen sürücü İşçimen’e saldırınca olay kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. Savcı İşçimen, karakola giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Savcı İşçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti. Tespit edilen saldırganlardan T.T. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay yerinden kaçan E.G. ise her yerde aranıyor. E.G.'nin 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Savcı Necip Cem İşçimen'in darbedildiği anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde savcının aracından inerek sürücüyle tartışması ve olayın kavgaya dönüşmesi yer aldı.