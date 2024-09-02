Yargıtay Savcısı’na saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yargıtay Savcısı’na saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy’de Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen’e gerçekleşen saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İşçimen’in sürücü ile tartışması ve sonrasında uğradığı saldırının görüntüleri yer aldı.

Dün akşam Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izledikten sonra aracıyla otoparktan çıkan Yargıtay Savcısı İşçimen o sırada kornaya basan bir sürücüyü uyarınca tartışma çıktı. Aracından inen sürücü İşçimen’e saldırınca olay kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı. Savcı İşçimen, karakola giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Savcı İşçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti. Tespit edilen saldırganlardan T.T. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olay yerinden kaçan E.G. ise her yerde aranıyor. E.G.'nin 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Savcı Necip Cem İşçimen'in darbedildiği anlar otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde savcının aracından inerek sürücüyle tartışması ve olayın kavgaya dönüşmesi yer aldı.

istanbul-kadikoyde-cumhuriyet-savcisi-369951-102249.jpg

istanbul-kadikoyde-cumhuriyet-savcisi-369950-102249.jpg

istanbul-kadikoyde-cumhuriyet-savcisi-369949-102249.jpg

istanbul-kadikoyde-cumhuriyet-savcisi-369948-102249.jpg

istanbul-kadikoyde-cumhuriyet-savcisi-369947-102249.jpg

Son Haberler
Oral-B Challenge İstanbul 4. kez yapıldı
Oral-B Challenge İstanbul 4. kez yapıldı
Papua Yeni Gine’nin Bougainville Adası’nda 6,4 büyüklüğünde deprem
Bougainville Adası’nda 6,4 büyüklüğünde deprem
Mourinho'nun pabucunu dama atan ismi açıkladı
Mourinho'nun pabucunu dama atan ismi açıkladı
Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu
Okullarda uyum haftası başladı: İstanbul'da trafik felç oldu
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti