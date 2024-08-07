Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan güncel kelimeler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan güncel kelimeler

Avukat Kerim Bahadır Şeker, Yargıtay kararları incelemeleri sonucunda hakaret olarak sayılmayan ve dava açılmayan kelimeler listeledi. İşte o kelimeler...

Sosyal medya platformlarında sık sık tartışmalar yaşanırken, bazı kullanıcılar tartışmalarda aldığı hakaretleri hukuk yoluna taşıyor.

Hakaret suçunun, bir kişinin diğerine ağır bir şekilde saldırgan, küçültücü veya onur kırıcı sözler söylemesi ya da davranışlarda bulunması olarak tanımlanabildiği ifade edilirken, Türk Ceza Kanunu'nda hakaret suçu, madde 125 ile düzenlenmiştir.

Yargıtay kararlarına bakıldığında ise bazı kelimelerin hakaret sayılmadığı görülürken, Avukat Kerim Bahadır Şeker, hakaretten sayılmayan kelimelerin listesini derledi...

İŞTE O KELİMELER:

Hıyar

Karaktersiz

Ahlaksız

Dingil

Allah belanı versin

Dönek

Embesil

Tedavi edilmen gerekir

Terbiyesiz

Şizofren

Dinsiz

Fırfır

Gevşek oğlu gevşek

İmansız

Çingene

Hanzo

Zibidi

Terbiyesiz

Defol

Bunak

Gıcık

Yalaka

Düzenbaz

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