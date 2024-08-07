Yargıtay'a göre hakaret sayılmayan güncel kelimeler

Sosyal medya platformlarında sık sık tartışmalar yaşanırken, bazı kullanıcılar tartışmalarda aldığı hakaretleri hukuk yoluna taşıyor.
Hakaret suçunun, bir kişinin diğerine ağır bir şekilde saldırgan, küçültücü veya onur kırıcı sözler söylemesi ya da davranışlarda bulunması olarak tanımlanabildiği ifade edilirken, Türk Ceza Kanunu'nda hakaret suçu, madde 125 ile düzenlenmiştir.
Yargıtay kararlarına bakıldığında ise bazı kelimelerin hakaret sayılmadığı görülürken, Avukat Kerim Bahadır Şeker, hakaretten sayılmayan kelimelerin listesini derledi...
İŞTE O KELİMELER:
Hıyar
Karaktersiz
Ahlaksız
Dingil
Allah belanı versin
Dönek
Embesil
Tedavi edilmen gerekir
Terbiyesiz
Şizofren
Dinsiz
Fırfır
Gevşek oğlu gevşek
İmansız
Çingene
Hanzo
Zibidi
Terbiyesiz
Defol
Bunak
Gıcık
Yalaka
Düzenbaz