Yargıtay’dan öğretmenlere fazla mesai kararı

Özel eğitim kurumlarında çalışan yüz binlerce öğretmene, kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, özel okul öğretmeninin fazla çalışmasının okulda kaldığı süreye göre değil; girdiği ders sayısına göre hesaplanması gerektiğine hükmetti.

KAYNAK: İHA
Yargıtay’dan öğretmenlere fazla mesai kararı

Emsal karara göre, özel kurumlarda çalışan öğretmenler, sadece girdikleri ders süresine göre mesai alabilecek. Zümre başkanı olan öğretmenler de sadece girdikleri derse göre mesai alabilecek.

Özel bir okulda Almanca öğretmeni olarak çalışan K.L., ücret alacaklarının ödenmemesi sebebiyle istifa etti. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan davacı öğretmen, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta sonu çalışma ücreti, zümre başkanlığı ücret farkı, eğitim öğretim ödeneği ve yabancı dil tazminatı alacaklarının davalıdan tahsiline hükmedilmesini talep etti. Davalı kurum avukatı, davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı kurum avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda, özel eğitim kurumlarında öğretmenlerin, kurumda geçirdikleri süreye göre değil girdikleri ders süresine göre fazla mesai alabilecekleri hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi;

"Uyuşmazlıkta, mahkemece hükme dayanak alınan raporda davacının haftalık 45 saati geçen çalışması olmadığı değerlendirilerek bu alacak talebinin yerinde olmadığı belirlenmiştir. Davalı özel okulda Almanca öğretmenliği yapan davacının ücretlendirilmesi ders saati üzerinden gerçekleşmektedir. Davacı, sözleşmesinde belirlenen haftalık ders saatinden daha fazla sayıda derse girdiğini iddia etmemiş, okulda kaldığı sürenin haftalık 45 saati aştığı iddiasıyla fazla mesai ücretine hak kazandığını iddia etmiştir. Hatta 5 sene branşında zümre başkanı olarak görevlendirilmesi sebebiyle ders sayısının azaltıldığını ancak okulda bulunma süresinin arttığını ileri sürmüştür. Davacının iddiasının aksine şehirde bulunan özel okullarda eğitimin tam gün sürmesi sebebiyle öğlen 1 saat yemek arası verilmesi yerleşik bir uygulama olup, davalı okulda aksi yönde uygulama olduğuna dair bir delil de bulunmamaktadır. Dosya çerçevesine göre davacının fazla mesai ücret talebinin reddi gerektiği anlaşılmakla, yazılı şekilde kabule dair verilen karar hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Davacının Almanca zümre başkanı olarak ek ücret talebine dayanak bir sözleşme ya da işyeri uygulaması bulunmadığının anlaşılmasına göre, davacının davalı işyerinden ayrıldıktan sonra çalışmaya başladığı farklı bir okul tarafından kendisine ek ücret ödendiğine dair sunduğu ücret bordrosuna dayanılarak hesaplama yapılan rapor çerçevesinde alacağa hüküm olunması da isabetli değildir. Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

İlgili Haberler
Yargıtay’dan emsal karar. İş kazası sayıldı
Yeni evlenecek herkesi ilgilendiriyor. Yargıtay'dan emsal 'düğün' kararı
Yargıtay’dan kira zamları için yeni emsal karar
Yargıtay’dan kiracıları üzecek karar
Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağız / Dil vermemek deyiminin anlamı nedir?
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği Spor
Trabzonspor'dan Pendikspor'a dostluk yemeği
Slovakya halkı erken parlamento seçimleri için sandık başında Dünya
Slovakya halkı erken parlamento seçimleri için sandık başında
Ermeni provokatörler, California Üniversitesi'nde Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı Güncel
Ermeni provokatörler, California Üniversitesi'nde Türkiye Büyükelçisi ve büyükelçilik çalışanlarına saldırdı
İstanbulspor-Antalyaspor: İlk 11'ler Spor
İstanbulspor-Antalyaspor: İlk 11'ler
Ekran başındaki bu alışkanlık duruş bozukluğuna yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Ekran başındaki bu alışkanlık duruş bozukluğuna yol açıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar Magazin
Yapımcı Faruk Turgut: Oyuncular talep görmeyince Hande Erçel’i günah keçisi ilan ediyorlar