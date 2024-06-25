Yargıtay'dan sahte çekle kurban dolandırıcılığı kararı

Kaynak: AA
Yargıtay'dan sahte çekle kurban dolandırıcılığı kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 47 büyükbaş hayvanın satış bedeli olarak verilen ve karşılıksız çıkan çekle ilgili olarak "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanan bir kişiye verilen 7 yıl hapis ve 400 bin lira adli para cezasını onayladı.

Yargıtay'dan kurban dolandırıcılığı kararı

Karara göre, 2018 yılında internet üzerinden "satılık büyükbaş hayvan" ilanını gören ve ilan sahibiyle iletişime geçen sanık, hayvanları kurbanlık olarak satın almak istediğini belirtti.

Konya'ya kiralık bir kamyonla giden sanık, satıcıyla anlaşarak ödemenin bir kısmını nakit, kalan kısmını ise çekle yaptı. Ancak satıcı, çekleri tahsil etmeye çalıştığında, çeklerin üzerinde yazılı olan devlet hastanesi başhekiminin adının sahte olduğunu fark etti ve durumu yetkililere bildirdi.

Sanığın kimliği, satıcıyla iletişim kurduğu telefon numarası ve hayvan taşımacılığı için kiraladığı kamyon şirketi üzerinden tespit edildi. Bunun üzerine "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı. Konya Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı suçlu bulup 7 yıl hapis ve 400 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın istinaf başvurusu reddedildikten sonra, temyiz talebi Yargıtay 11. Ceza Dairesi tarafından incelendi ve ceza onandı.

Kararın gerekçesinde, kullanılan çekin tamamen sahte olduğu ve yargılama sürecinin usulüne uygun gerçekleştirildiği belirtildi. Kararda, "Sanığın eylemi gerçekleştirdiği, vicdani kanaatin dosya içerisindeki delillerle uyumlu olduğu, suç vasfı ve cezanın doğru belirlendiği" ifade edilerek, hukuka aykırı bir durum olmadığına hükmedildi.

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