Yargıtay’ın ‘suç duyurusu’ hamlesinin ardından Erkan Baş’tan tüm siyasi partilere çağrı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay kararının ardından yargıda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Baş, yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Baş'ın açıklaması şöyle:

"TÜM SİYASİ PARTİLERİ BU PARALEL YARGI DARBESİ GİRİŞİMİ KARŞISINDA ORTAK TAVIR ALMAYA ÇAĞIRIYORUM"

"Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa’nın açık ve net hükmüne rağmen “AYM kararına uyulmaması” kararı alması açıkça anayasayı çiğneme girişimidir. Herhangi bir makamın, "Anayasa ve Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyoruz" açıklaması yapması, üstelik Anayasaya ve yasalara uygun olarak aldıkları bir karar nedeniyle AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması, yetmezmiş gibi bir de TBMM’ni tehdit etmesi açık bir darbe girişimidir! Tüm yurttaşlarımızı, tüm siyasi partileri bu paralel yargı darbesi girişimi karşısında ortak tavır almaya çağırıyorum. Merkez Yürütme Kurulumuz birazdan bu konu hakkında görüşmek üzere olağanüstü toplanacaktır."

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, TİP Milletvekili Can Atalay için “hak ihlali” kararı vererek, tahliyesinin gerektiğine hükmeden AYM kararını değerlendirirken, tarihe geçecek bir hükme imza attı. Yargıtay, AYM kararına rağmen Atalay’ın tahliyesini reddederken, hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerinin yetkilerini aştığını belirtti. AYM üyelerinin “denetlenememenin verdiği rahatlıkla” hareket ettikleri, anayasada yeri olmamasına rağmen “yasa koyucu ve süper temyiz mahkemesi” gibi davrandıkları ifade edildi. Atalay kararında üniversitelerde başörtüsü yasağı getiren eski bir karara atıf yaptıkları ve bunun da daire tarafından “ironik” bulunduğu vurgulandı. Yargıtay, bu nedenle AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı da aldı.

TİP’ten milletvekili seçilmesinin ardından Atalay’ın tahliye talebini reddeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bu kararını yerinde bulmayan ve Atalay’ın tahliyesinin gerektiğine karar veren AYM’yi tanımadı.