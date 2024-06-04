Yarım elma gönül alma atasözünün anlamı nedir?

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Yarım elma gönül alma atasözünün anlamı nedir?

Yarım elma gönül alma atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Yarım elma gönül alma atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Küçük bir jestin dahi, insanlar arasında olumlu etkiler yaratabileceğini ve başkalarının kalbini kazanabileceğini ifade eder.

İyiliğin, ne kadar küçük olursa olsun, ilişkileri güçlendirip insanlara saygı kazandırabileceğini anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

YARIM ELMA GÖNÜL ALMA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Onunla aramız 5 yıldır kötüydü, küçücük bir kolyeyle tüm buzlar eridi, yarım elma gönül alma dünyası kimseyle uzun uzadıya küs almaya değmez."

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