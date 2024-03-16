Yarım gün çalışanın maaşı 18 bin 426 lira! Kimler başvurabilir?

İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre SSK’lı anneler, doğum izinlerinin ardından yarı zamanlı çalışma fırsatından yararlanabiliyorlar. Süre, ilk çocuk için 60 gün, ikinci için 120 gün ve üçüncü için 180 gün olarak belirlenmiş, çoğul doğumlarda ise her bir çocuk için 30 gün ekleniyor. Çocuk engelli doğduğunda bu süre 360 güne çıkıyor.

İŞKUR’DAN 15 GÜNLÜK ÖDEME

Yarı zamanlı çalışma ödeneği, İŞKUR tarafından veriliyor ve günlük miktar, çalışanın aldığı ücrete bakılmaksızın, günlük brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. İŞKUR, yarı zamanlı çalışılan her ay için brüt asgari ücret üzerinden 15 günlük ödeme gerçekleştiriyor. Yani, ilk doğumda toplam 30 gün, ikincide 60 gün ve üçüncüde 90 gün ödeme yapılıyor. Ödemeden yalnızca damga vergisi kesintisi yapılıyor.

AYLIK 9 BİN 925 LİRA 34 KURUŞ

İŞKUR, yarı zamanlı çalışan annelere damga vergisi düşüldükten sonra aylık 9.925,34 TL ödeme yapıyor. Eğer anne asgari ücretliyse, işveren tarafından ödenen tutar aylık 8.501,06 TL oluyor. Böylece, yarı zamanlı çalışan bir anne aylık en az 18.426,40 TL kazanıyor. İlk çocuğunu doğurup iki ay yarı zamanlı çalışan bir anne, devletten damga vergisi düşüldükten sonra toplam 19.850,68 TL alıyor.

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN SÜRE 120 GÜN

İkinci çocuğunu doğuran anneler, 120 gün süresince yarı zamanlı çalışabiliyorlar. İŞKUR, ikinci çocuk sahibi annelere 4 ay boyunca toplam 39.701,36 TL ödeme yapıyor. Eğer anne asgari ücretliyse, bu dönemde işveren tarafından ödenen toplam tutar 34.004,24 TL oluyor. Böyle bir anne, 4 aylık süreçte toplam 73.705,60 TL kazanabiliyor.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İÇİN SÜRE 180 GÜN

Üçüncü çocuğunu doğuran anneler için, 180 gün boyunca yarı zamanlı çalışma imkanı mevcut. İŞKUR, bu süre zarfında annelere toplam 59.552,00 TL ödeme yapıyor. Asgari ücretli bir anne, bu dönemde işverenden toplam 51.006,00 TL alıyor ve böylece toplamda 110.558,00 TL kazanmış oluyor.

Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden anneler, bu haktan yararlanabiliyorlar. Doğum iznini tamamlayan kadın işçiler ve 3 yaşından küçük çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler, bu imkandan faydalanabiliyorlar.

Yarı zamanlı çalışabilmek için, işçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi yatırılmış olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışılması ve analık izninin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurulması gerekiyor.