Yarım saatte 4 kişiyi bacaklarından bıçaklayıp kayıplara karıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yarım saatte 4 kişiyi bacaklarından bıçaklayıp kayıplara karıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kişi yarım saat içinde 4 kişiyi bacaklarından bıçaklayarak yaraladıktan sonra kayıplara karıştı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit'in Ömerağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı 17 yaşındaki T.U.'yu bıçakladı.

Saldırgan, yaklaşık 10 dakika sonra 200 metre mesafede bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişiyi, ardından 250 metre ilerisindeki Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bir kafede oturan başka bir kişiyi ve Pertev Paşa Caddesi'nde bir kişiyi daha bıçakladı.

Toplamda 4 kişinin bacaklarından yaralandığı olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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