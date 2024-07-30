Yarın başlıyor. Sürücüler dikkat 51 gün sürecek

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti 51 gün trafik kapatılıyor. Tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışması yarından itibare başlıyor. Tünel ulaşıma kapatılacak.

Çalışmanın yarın başlıyor. Tam 51 gün sürmesi bekleniyor. işler yolunda giderse Bolu Dağı Tünelinin tüpü 67 metre uzatılacak ve trafiğe 19 Eylül'de açılacak.

Trafik bu süre zarfından Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasında ulaşım D-100 kara yolundan sağlanacak.

Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00’den itibaren ulaşıma kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler. Çalışmaların 50 gün içerisinde bitirilerek yolun 19 Eylül’de ulaşıma açılması planlanıyor