EYT için en net tarih verildi. Yarın Meclis'e geliyor

Milyonların gözü Meclis'te yapılacak EYT görüşmelerine kilitlenmişken AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Elitaş, "Ne zaman açıklanacak" sorusuna çarşamba gününü işaret etti.

Elitaş, konuya ilişkin şunları söyledi:

“TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum. Genel kurulda EYT sonrası yapılandırma teklifini görüşeceğiz”