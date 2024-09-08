İBB İstanbul için seferberlik ilan etti. Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB İstanbul için seferberlik ilan etti. Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak

Okulların yarın açılması nedeniyle İstanbul’da 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte başlıyor.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Yarın İstanbul’da 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

İETT VE METRO SEFER SAYILARI ARTIRILIYOR

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak.

137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor.

Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

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ŞEHİT HATLARI’NDAN EK SEFERLER

Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek.
Kış tarifesi 9 Eylül 2024-22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

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