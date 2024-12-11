Yarın yatsı namazı sonrası camilerde Gazze için dua edilecek

Kaynak: AA
Yarın yatsı namazı sonrası camilerde Gazze için dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazzeliler ve mazlumlar için perşembe yatsı namazında tüm camilerde dualar edileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazzeliler ve mazlumlar için perşembe yatsı namazında tüm camilerde dualar edileceğini açıkladı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma gecesi ailece camideyiz. Gazze'yi unutmuyoruz" ifadelerini kullandı.

erbashaberi.jpg

Perşembe yatsı namazında ülkenin dört bir yanındaki camilerde ailecek buluşulacağını, soykırıma maruz kalan Gazzeliler ve mazlumların kurtuluşu için hep birlikte dualar edileceğini belirten Erbaş, "Tüm kardeşlerimizi camilerimizin manevi atmosferinde yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Son Haberler
Otomobilden ses sitemi ve motor parçaları çalan şüpheli yakalandı; o anlar kamerada
Otomobilden ses sitemi ve motor parçaları çalan şüpheli yakalandı; o anlar kamerada
İzmir'de bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
İzmir'de bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
Artvin’de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Artvin’de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet, otobüs ve park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet, otobüs ve park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı