Yarından itibaren 14 bin lira ceza kesilecek 'Uyarmadı demeyin'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yarından itibaren 14 bin lira ceza kesilecek 'Uyarmadı demeyin'

Her açıklaması ile gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevreye çöp atılmasını önlemek amacıyla yarından itibaren yarın sokaklarda para cezası kesilmeye başlanacağını açıkladı.

Bolu'da yarından itibaren çevreyi kirletenlere yere çöp atanlara 593 TL ile 14.407 TL arasında para cezası kesilecek.

Tanju Özcan Bolu halkına duyuru yaparak 'uyarmadı demeyin, yarından itibaren geçerli dedi.

Her yaptığı açıklama ile haberlere konu olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez Bolu'da yaşayanlara çevre temizliği üzerine uyarı yaptı. Özcan'ın açıklamasına göre yarın tüm zabıta ekipleri yarın kentte dolaşarak çöp atarak çevreyi kirletenlere 593 lira ile 14 bin 407 lira arasında para cezası kesecek.

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"UYARMADI DEMEYİN" DEDİ UYARDI

Tanju Özcan paylaştığı videoda vatandaşlarına "Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız." diyerek verilecek cezaları açıkladı.

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